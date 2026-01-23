 Aller au contenu principal
BX1

Un sexagénaire inconscient sauvé du canal à Molenbeek

Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Les faits se sont déroulés à Molenbeek-Saint-Jean, ce mercredi soir, où les pompiers sont intervenus pour sauver un homme inconscient dans le canal Bruxelles-Escaut. “Un riverain du Quai de l’Industrie a alerté les services de secours vers 22h20, car il avait vu une personne flotter sur le dos dans le canal”, indique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “Comme cette personne ne bougeait plus, on a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un corps sans vie. Nous avons immédiatement envoyé un plongeur à l’eau pour ramener le noyé sur la berge, et pendant cette opération, la victime a donné un signe de vie”. 

L’homme a été immédiatement pris en charge par les services médicaux et transporté à l’hôpital dans un état inquiétant.

“Il s’agissait d’un homme d’environ soixante ans, mais il ne portait aucun document d’identité sur lui”, ajoute encore le porte-parole. “Les circonstances de l’incident restent à déterminer.”

Belga – Image d’illustration

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales