Un sexagénaire inconscient sauvé du canal à Molenbeek

Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Les faits se sont déroulés à Molenbeek-Saint-Jean, ce mercredi soir, où les pompiers sont intervenus pour sauver un homme inconscient dans le canal Bruxelles-Escaut. “Un riverain du Quai de l’Industrie a alerté les services de secours vers 22h20, car il avait vu une personne flotter sur le dos dans le canal”, indique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “Comme cette personne ne bougeait plus, on a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un corps sans vie. Nous avons immédiatement envoyé un plongeur à l’eau pour ramener le noyé sur la berge, et pendant cette opération, la victime a donné un signe de vie”.

L’homme a été immédiatement pris en charge par les services médicaux et transporté à l’hôpital dans un état inquiétant.

“Il s’agissait d’un homme d’environ soixante ans, mais il ne portait aucun document d’identité sur lui”, ajoute encore le porte-parole. “Les circonstances de l’incident restent à déterminer.”

Belga – Image d’illustration