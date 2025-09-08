Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un policier bruxellois blessé lors de l’arrestation d’un suspect de trafic de drogue

Un inspecteur de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a été sérieusement blessé samedi soir lors de l’interpellation d’un suspect de trafic de drogue. Il est en incapacité de travail pour une durée de 21 jours, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt.

Les faits se sont déroulés le 6 septembre, peu avant 19h00, sur le quai de Willebroeck, a précisé la porte-parole du parquet, Maryam Benayad. Une patrouille de police avait repéré trois individus soupçonnés de se livrer à un trafic de stupéfiants. À la vue des agents, les suspects ont pris la fuite.

L’un des fuyards a été rattrapé par un policier, mais il a tenté de franchir une clôture surmontée de pointes et a entraîné l’agent avec lui“, a expliqué Maryam Benayad. Le policier a été blessé au niveau du triceps lors de la chute. Il a été déclaré inapte au travail pour trois semaines.

D’autres policiers sont finalement parvenus à maîtriser le suspect. Celui-ci a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour coups et blessures volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que pour participation à une organisation criminelle.

Le parquet a indiqué que l’enquête se poursuit et qu’aucun commentaire supplémentaire ne sera fourni dans l’immédiat.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

08 septembre 2025 - 14h00
Modifié le 08 septembre 2025 - 14h00
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales