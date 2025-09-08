Un policier bruxellois blessé lors de l’arrestation d’un suspect de trafic de drogue

Un inspecteur de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a été sérieusement blessé samedi soir lors de l’interpellation d’un suspect de trafic de drogue. Il est en incapacité de travail pour une durée de 21 jours, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt.

Les faits se sont déroulés le 6 septembre, peu avant 19h00, sur le quai de Willebroeck, a précisé la porte-parole du parquet, Maryam Benayad. Une patrouille de police avait repéré trois individus soupçonnés de se livrer à un trafic de stupéfiants. À la vue des agents, les suspects ont pris la fuite.

“L’un des fuyards a été rattrapé par un policier, mais il a tenté de franchir une clôture surmontée de pointes et a entraîné l’agent avec lui“, a expliqué Maryam Benayad. Le policier a été blessé au niveau du triceps lors de la chute. Il a été déclaré inapte au travail pour trois semaines.

D’autres policiers sont finalement parvenus à maîtriser le suspect. Celui-ci a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour coups et blessures volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que pour participation à une organisation criminelle.

Le parquet a indiqué que l’enquête se poursuit et qu’aucun commentaire supplémentaire ne sera fourni dans l’immédiat.

Belga