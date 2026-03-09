Un phénomène lumineux dû à un “bolide” observé dans le ciel bruxellois

Compte tenu des très bonnes conditions de visibilité et du fait qu’avec la météo clémente, bon nombre de personnes étaient dehors, l’objet a fait l’objet de nombreuses observations. Peu de temps après son passage, l’événement a d’ailleurs donné lieu à des dizaines de signalements provenant de toute la Belgique, mais aussi en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, sur le site de l’International Meteor Organization. Sur base de ces premières notes, le site précise que le météore allait du sud-ouest au nord-est.

“Il s’agit d’un petit météore qui a pénétré l’atmosphère à une altitude de 70 kilomètres, à une vitesse d’environ 100.000 kilomètres à l’heure”, a ajouté Marc Van den Broeck. L’entrée atmosphérique a provoqué une friction et fait briller l’objet, qui s’est ensuite désintégré et s’est éteint.

Il est impossible encore de dire si ce météore était naturel ou s’il s’agit de l’entrée dans l’atmosphère d’un débris spatial. “Vu la luminosité du bolide, ce devait être un objet d’environ 3 ou 4 centimètres de diamètres”, a estimé Raoul Lanoix, astronome amateur spécialisé dans l’aérospatial. Une étoile filante classique ne mesure généralement pas plus d’un demi-centimètre.

Si l’objet est naturel, il est composé de fer et de nickel et fera, dans les jours qui viennent, l’objet d’une chasse intensive. Cependant des témoignages évoquent qu’en bout de course il se serait séparé en plusieurs morceaux, ce qui n’est généralement pas le cas d’objet naturels, a précisé Raoul Lanoix.

Il ne s’agit pas d’un phénomène dangereux, a rassuré Marc Van den Broeck. Il est toutefois rare d’observer un tel éclair lumineux au crépuscule. La plupart du temps, les observations ont lieu plutôt la nuit ou le matin.

Belga – Photo : Météo Namur (Pauline Bartiaux)