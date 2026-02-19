Un petit avion survolera trois communes bruxelloises pour réaliser une thermographie aérienne infrarouge des toitures

Un avion équipé d’une caméra infrarouge survolera bientôt Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek et la ville de Bruxelles afin de mesurer les pertes de chaleur des toitures et mieux cibler les enjeux d’isolation énergétique.

Un petit avion survolera bientôt la commune de Woluwe-Saint-Lambert avec une tâche bien précise : réaliser une thermographie aérienne infrarouge des toitures du territoire. La commune explique qu’il s’agit d’une opération menée par l’entreprise française LNE (Laboratoire national de métrologie et d’essais), conjointement avec la commune d’Etterbeek et la ville de Bruxelles.

“Dans le cadre du plan Climat, le Collège des bourgmestre, échevines et échevins souhaite évaluer les déperditions thermiques des toitures de tous les bâtiments présents sur le territoire afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs – la population, les acteurs publics et privés – quant à la problématique de l’isolation thermique“, explique l’échevin de l’Environnement et du Développement durable, Gregory Matgen (LIB.RES) dans un communiqué.

Concrètement, la caméra infrarouge qui sera embarquée dans cet avion bimoteur va mesurer le rayonnement thermique des toitures.

Pour que les résultats soient les plus probants, la commune recommande aux habitants “de ne pas modifier leurs habitudes de chauffage“. Grâce aux données collectées, les propriétaires pourront “repérer les déperditions de chaleur de leur toiture” et ils “seront alors à même de se poser des questions sur l’intérêt écologique et économique de rénover leur toiture afin d’en améliorer l’isolation et, partant, de réduire l’émission de gaz à effet de serre sur le territoire“.

Rédaction – Photo : Pixabay (Photo prétexte)