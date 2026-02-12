 Aller au contenu principal
Travaux de modernisation : pas de métro entre Merode et Stockel pendant plusieurs jours

Après les tests de signalisation sur la ligne de métro 5 entre Erasme et Gare de l’Ouest, c’est au tour du tronçon entre Merode et Stockel.

Afin de mener à bien ces tests, la ligne de métro 1 est interrompue certains dimanches jusqu’à 12h30 : le dimanche 15 février, le dimanche 8 mars et le dimanche 15 mars.

Pour permettre aux voyageurs de pouvoir se déplacer sans encombre, des M-bus remplacent le métro 1 pendant les travaux entre Merode et Stockel. À partir de l’arrêt Merode, tous les métros continuent sur la ligne 5 direction Herrmann-Debroux.

