Un passant blessé lors d’une fusillade dans le Quartier Nord, les commerçants s’inquiètent de la hausse de la criminalité

Hier soir vers 19h, une bagarre a éclaté rue d’Aerschot à Saint-Josse-Ten-Noode. L’élément déclencheur des hostilités serait un vol commis à l’aide de violences ou de menaces. Au cours de la bagarre, deux coups de feu ont été tirés, dont un a touché une personne qui se trouvait dans le quartier, a première vue étrangère au conflit. “La victime a été emmenée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en dangers“, précise le parquet de Bruxelles.

La bagarre s’est ensuite poursuivie dans le tunnel de la rue de Quatrecht. Les policiers sont intervenus et ont procédé à la privation de liberté de cinq personnes. Le présumé tireur fait partie des personnes privées de liberté. L’arme à feu utilisée a été saisie, de même que les images des caméras de surveillance de la zone où les faits ont eu lieu.

L’enquête se poursuit actuellement afin de préciser les circonstances exactes des faits.

Les commerçants inquiets

Pour Mohamed El Hajaiji, le Président de l’Association des Commerçants de la rue de Brabant, place Liedts et rue Gallait (ACRB), c’en est trop. “Nous sommes arrivés au constat que malgré nos différentes alertes et la dizaine de réunions ces deux dernières années, la situation dans le Quartier Nord ne s’améliore pas du tout et que du contraire“, dénonce-t-il.

Celui-ci appelle à des moyens structurels sur le long terme plutôt que des actions ponctuelles menées par la police. “Il faut une prise en charge de ces personnes qui errent de jour comme de nuit dans les grandes artères bruxelloises dont certaines sont des mineurs d’une dizaine d’années“, estime-t-il.

Le Président de l’ARCB souhaite interpeller le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V) et lui demander de trouver des solutions structurelles. “Nous ne pouvons nous résigner, nous, riverains, commerçants, travailleurs, employés, clients et passants à nous habituer à cette violence“, conclue-t-il.

Les communes attendent une réponse forte du fédéral

“Les tensions sont nombreuses dans ce quartier depuis longtemps et les deux communes n’ont de cesse d’interpeller les ministres qui se sont succédés à l’Intérieur et les secrétaires d’état à la migration“, ont réagi Cecile Jodogne, bourgmestre ff de Schaerbeek et Emir Kir, Bourgmestre de Saint-Josse dans un communiqué commun. “Nous n’avons eu jusqu’à présent que peu d’écoute pour les renforts de la police fédérale au niveau de la gare du nord et pas plus pour enfin trouver une solution pérenne à la question de la prise en charge des transmigrants” ajoutent-ils. “Nous ré interpellerons à ce sujet Madame Verlinden, Ministre de l’Intérieur et Monsieur Mahdi, Secrétaire d’Etat en charge de la migration”.

En attendant, les communes de Schaerbeek et Saint-Josse ont demandé à la zone de police POLBRUNO de mettre en place une série d’actions policières pour apaiser le quartier. Des actions avec un dispositif important ont été menées ce mardi matin. Celles-ci visaient le trafic de stupéfiants. “Elles se sont soldées par des résultats positifs, mais cela ne suffit pas”, estiment les deux bourgmestres.

Enfin, c’est dans ce cadre également que les deux communes ont décidé d’adopter dans leurs conseils communaux dans les prochaines semaines un règlement général de police spécifique pour interdire la consommation d’alcool sur l’espace public dans ce quartier.

V.d.T. – Photo : Google Street View