Un passager décède à bord d’un vol Brussels Airlines
L’information, rapportée par HLN, a été confirmée une porte-parole de la compagnie aérienne.
Un passager est décédé samedi sur un vol Brussels Airlines à destination de Malaga en Espagne.
L’avion a décollé de Bruxelles vers 13h00 samedi avant d’effectuer un atterrissage d’urgence à Toulouse, en France, peu avant 15h00, à la suite du malaise d’un passager. Des tentatives pour réanimer la personne ont été menées, mais sans succès, selon la porte-parole de Brussels Airlines.
Belga