Alertez-nous
Un passager décède à bord d’un vol Brussels Airlines

Brussels Airlines Avion Brussels Airport Zaventem - Belga James Arthur Gekiere

L’information, rapportée par HLN, a été confirmée une porte-parole de la compagnie aérienne.

Un passager est décédé samedi sur un vol Brussels Airlines à destination de Malaga en Espagne.

L’avion a décollé de Bruxelles vers 13h00 samedi avant d’effectuer un atterrissage d’urgence à Toulouse, en France, peu avant 15h00, à la suite du malaise d’un passager. Des tentatives pour réanimer la personne ont été menées, mais sans succès, selon la porte-parole de Brussels Airlines.

Belga

20 septembre 2025 - 17h35
Modifié le 20 septembre 2025 - 17h35
 

