Un oiseau rarissime observé au marais Wiels: le butor étoilé fait halte à Bruxelles

Le Butor étoilé, un oiseau très rare, vient d’être observé au marais Wiels où il a fait arrêt dans le cadre de sa migration. Cela suscite la curiosité et l’enthousiasme des passionnés d’ornithologie.

Discret et parfaitement camouflé dans les roselières, le butor étoilé a récemment été observé au marais Wiels, une première historique pour ce site bruxellois. Ce petit échassier au plumage tacheté, difficile à repérer, n’est que très rarement aperçu dans la capitale. Sa présence a suscité l’enthousiasme des naturalistes, qui parlent d’un événement exceptionnel.

Avec moins de vingt individus recensés en Belgique, l’espèce est menacée, notamment en raison de la disparition progressive de son habitat naturel. Observé pour la dernière fois il y a deux jours, le butor étoilé a peut-être déjà quitté le marais Wiels, sans certitude de retour.

■ Reportage de Simon Breem