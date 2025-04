Un nouvel espace dédié au jazz ouvrira ses portes en mai à Bruxelles

Le numéro 6 de la rue des Chapeliers, en bordure de la Grand-Place de Bruxelles, accueillera à partir du 15 mai un nouvel espace dédié au jazz baptisé “Toots Jazz Club”, annonce vendredi l’ASBL Toots Live du pianiste belge Joachim Caffonnette.

Le “Toots Jazz Club” s’installera dans le bâtiment qui a successivement abrité “Chez Luc”, “Chez Patrick”, puis “Le Chapot”, un bar dont les soirées swing ont marqué les passionnés de danse et de jazz. Avec ce lieu, Joachim Caffonnette souhaite offrir une vision du jazz à la fois “festive, éclectique et exigeante”.

Le nouveau club proposera pas moins de huit événements musicaux par semaine, précise le collectif Toots. Les mercredis et week-ends en after-hour seront consacrés à des jam sessions à entrée libre. Les jeudis mettront à l’honneur le jazz d’avant 1950 et accueilleront les danseurs et danseuses.

Les vendredis et samedis, deux sets mettront en avant la crème du jazz belge et international. Quant aux dimanches après-midi, ils seront rythmés par la série de concerts “Nostalgia In Grand Place”, offrant aux groupes locaux l’occasion de revisiter des répertoires spécifiques, tels que les compositions de certains musiciens ou des albums emblématiques. La programmation de la soirée d’ouverture sera dévoilée sur le site du nouveau club le 29 avril, jour de l’anniversaire du musicien Toots Thielemans, qui aurait eu 103 ans cette année, ponctue l’ASBL.