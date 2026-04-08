Un nouveau skatepark à Forest: 600m² pensés “pour la mixité des pratiques”

Un nouveau skatepark de 600 m² a été inauguré à Forest, sous le pont de la rue du Charroi.

Les pratiquants de skate, de BMX, de trottinette et de rollers ont un nouveau terrain de jeu à Forest : un tout nouveau skatepark est désormais ouvert sous le pont ferroviaire de la rue du Charroi.

L’espace de 600m² a été conçu par le bureau d’architectes Reservoir A, en collaboration avec Antidote, spécialiste des infrastructures de glisse. Ce skatepark se veut conçu “pour la mixité des pratiques” et propose aussi bien des obstacles bas (10 à 90 cm) que des obstacles pour pratiquants confirmés. Un espace vert et des bancs sont aussi installés pour permettre au public de se poser.

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La commune de Forest précise que “un atelier participatif en juillet 2024 a permis d’intégrer les remarques des riverains, associations et skateurs dans le projet final“.

Alain Mugabo, échevin de la Rénovation urbaine fait remarquer que l’aménagement est “exemplaire en termes de durabilité” : du béton à faible empreinte carbone renforcé de fibres de verre a été utilisé. Il évoque également “la gestion des eaux pluviales via des zones perméables et des bacs de plantation”

Le bourgmestre précise, de son côté que les tags y sont autorisés “afin de laisser une place à l’expression artistique et à la créativité urbaine dans un cadre adapté.”

BX1 – Photo : Commune de Forest