Un nouveau service de voitures partagées avec paiement au kilomètre débarque à Bruxelles

Depuis ce mardi, il est possible de recourir au service de voitures partagées Miles pour se déplacer à Bruxelles. Celui-ci prévoit un paiement au nombre de kilomètres parcourus, et non à la minute. Il est également possible de réserver des voitures à l’heure ou à la journée.

L’entreprise allemande va déployer une flotte d’environ 200 Opel Corsa. D’autres modèles, notamment électriques, suivront dans les semaines et les mois à venir, assure-t-elle.

Des trajets depuis et vers Brussels Airport à Zaventem sont également possibles, de même que des voyages “city-to-city” entre Bruxelles et Gand, où le service a déjà été lancé, et, d’ici quelques semaines, entre la capitale et Anvers. L’idée est de pouvoir conduire une voiture d’une ville à une autre et laisser la voiture sur place.

Les voitures partagées Miles sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et ne dépendent pas d’un emplacement fixe. La facturation se fait sur la base des kilomètres parcourus au lieu des minutes. Il existe également des tarifs journaliers jusqu’à 30 jours.

Pour chaque ville, l’entreprise allemande introduit également une “voiture de charité”. Les recettes provenant de la location de ces voitures sont entièrement reversées à une association caritative locale. À Bruxelles, il s’agit d’un projet de la Croix-Rouge au profit des sans-abri.

Un secteur en plein essor

Miles explique avoir choisi la Belgique comme premier marché étranger par l’essor de l’autopartage. Selon les derniers chiffres de l’ASBL flamande Autodelen.net, le pays comptait déjà 194.000 utilisateurs début 2022, soit 2,5% des Belges détenteurs d’un permis de conduire. Aujourd’hui, sept fois plus de Belges tirent parti de l’autopartage par rapport à il y a cinq ans.

À Bruxelles, plus de 50.000 utilisateurs sont enregistrés pour 1.055 voitures disponibles, soit 705 véhicules en station (opérateurs Cambio et Getaround) et 350 véhicules en flotte-libre (Poppy).

Un autre opérateur sera également bientôt disponible dans la capitale. Il s’agit de GreenMobility avec une flotte 100% électrique, indique Bruxelles Mobilité.

