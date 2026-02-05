“Un nouveau scandale d’État”, Ridouane Chahid exige des comptes sur le fiasco I-Police

Invité dans Bonjour Bruxelles, le député fédéral socialiste Ridouane Chahid a dénoncé avec virulence ce qu’il qualifie de “nouveau scandale d’Etat” autour du projet I-Police, censé moderniser et digitaliser les services de police. Lancé il y a une dizaine d’années par Jan Jambon (N-VA), le projet a finalement été stoppé par l’actuel ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), après avoir englouti environ 75 millions d’euros sans résultats probants.

Pour Ridouane Chahid, il s’agit d’un “fiasco financier, budgétaire et opérationnel”. Il rappelle que la ministre Annelies Verlinden (CD&V), chargée de mettre en oeuvre le projet, avait auparavant été l’avocate de l’entreprise qui a remporté le marché, un élément qui nourrit ses interrogations. “Certaines personnes doivent rendre des comptes”, a-t-il insisté.

Le député s’interroge aussi sur un possible lien avec Anvers, soulignant que plusieurs responsables politiques clés (Jan Jambon, Annelies Verlinden et Bart De Wever) sont issus de la même circonscription. Il relève qu’un autre projet numérique similaire (Focus) mené par la Ville d’Anvers aurait mieux fonctionné, contrairement à I-Police, aujourd’hui abandonné. Sans accuser formellement, il ne s’oppose pas aux termes de “soupçons de collusion” et se dit prêt à examiner le dossier au Parlement, alors qu’une information judiciaire est ouverte à Bruxelles.

Selon lui, la police fédérale avait alerté à trois reprises le cabinet Verlinden sur les dysfonctionnements du projet, sans être entendue. Il salue néanmoins la décision du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin d’avoir suspendu le contrat, estimant qu’il a eu “la présence d’esprit de voir qu’il y avait un problème”. Mais il demande surtout que la ministre vienne s’expliquer devant les élus et les citoyens sur l’usage des 75 millions d’euros.

Trafic de drogue à Anvers : “une passoire”

Sur la situation au port d’Anvers, Ridouane Chahid se montre tout aussi sévère. Il juge la lutte contre le trafic de drogue largement insuffisante, parlant d’un “scandale qui dépasse Anvers”. Il dénonce l’influence d’un “baron de la drogue” qui agirait presque ouvertement, capable selon lui d’imposer ses règles sur le port.

Le député affirme que seuls 5 % des bateaux entrant à Anvers sont contrôlés, faute de moyens humains et matériels à la douane. Selon lui, un contrôle plus strict ralentirait l’activité économique, ce qui expliquerait l’inaction des autorités. Il confirme les propos suivants : “L’Arizona privilégie le business du port au détriment de la sécurité.”

Il plaide pour un renforcement massif des contrôles et n’exclut pas le déploiement de militaires au port.

Un an après l’arrivée de la droite au pouvoir, Ridouane Chahid estime que la situation sécuritaire s’est dégradée, évoquant une hausse des fusillades. Il reproche au ministre Bernard Quintin d’être “un ministre des slogans et des annonces”, sans mesures concrètes.