Un nouveau guide pour aider les jeunes à prévenir le suicide

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide début septembre, un nouveau guide destiné aux jeunes de 12 à 18 ans a été lancé en Belgique. Conçu en collaboration directe avec des adolescents, ce guide vise à mieux comprendre les crises suicidaires et à offrir des outils pour les prévenir.

Selon les chiffres, un jeune sur quatre âgé de 15 à 24 ans en Belgique meurt par suicide, un constat alarmant qui a poussé le Centre de prévention du suicide à développer cet outil. Lors de consultations en milieu scolaire, les adolescents ont pu exprimer leurs questions et besoins, permettant de créer un guide adapté à leurs réalités.

Déborah Deseck, du Centre de prévention du suicide, explique que cet outil est pensé pour être accessible et pertinent pour les jeunes. Pour marquer la journée mondiale, plusieurs bourgmestres et échevins s’engagent à porter les bracelets du Centre et à relayer ses ressources sur les réseaux sociaux, renforçant ainsi la sensibilisation à cette cause essentielle.

■ Explications d’Emma Druelles et interview de Déborah Deseck, chargée de communication du Centre de prévention du suicide

Image : Facebook Centre Prévention Suicide Belgique