Un nouveau festival qui mêle théâtre et écologie débarque à Ixelles

Le “Festival artistique de l’économie bleue” s’installe cette semaine au Petit Théâtre Mercelis à Ixelles. Notre journaliste Pierre Beaudot nous en dit plus cette nouveauté culturelle bruxelloise dans le 12h30 ce lundi sur BX1+.

De mercredi à vendredi, un nouveau festival arrive dans la capitale. Et il a de quoi surprendre puisqu’il mélange animations, conférences et pièces de théâtre avec comme thématique : la sensibilisation à la pollution marine et au recyclage des déchets. Une première en Région bruxelloise.

Le festival commencera mercredi par une performance chorégraphique durant laquelle l’artiste, Andrea Kentis, se mettre en apnée. Et tous les soirs à 20h30, se jouera également la pièce “Mariés sur le Tarmac”, une comédie écolo romantique, écrite par Jérôme Hauptman et mise en scène par Violette De Gens. Sur scène : Adeline Monsart et Gilles Van Bunnen.

A.V. – Photo d’illustration : Belga