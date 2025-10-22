Un nouveau bar éphémère s’installe au Parvis de Saint-Gilles avec une thématique originale

Le célèbre “Barvis”, situé au Parvis de Saint-Gilles, est en train de se métamorphoser. Quatre jeunes bruxellois se sont lancé le défi de transformer cette institution pour ouvrir un nouveau bar éphémère : le Dust Bar.

Côme Van Wassenhove et Martin Vekemans travaillent dur pour faire de ce bar bien connu des Saint-Gillois la vitrine d’un festival qu’ils coorganisent dans la région de Namur. Leur événement thématique s’axe autour d’une course automobile dont les véhicules sont récupérés à la casse et customisés. L’ambition est de décliner ce concept au sein du bar : “On a l’endroit pendant un mois, jusqu’à fin novembre. Ce qu’on voulait faire, c’est ramener notre monde dans un endroit beaucoup plus petit, apporter tout l’univers qu’on a créé depuis trois ans dans cet endroit à Bruxelles, au Parvis de Saint-Gilles“, s’explique Côme.

Pour fidéliser cette communauté, les deux associés documentent pas à pas leur aventure sur les réseaux sociaux, tant les bons moments que les galères. “Bon, je pense que ce sera un peu plus compliqué que prévu. Nous devons régler tous ces points pour que nous puissions ouvrir“, annonçait Côme dans l’une de ses vidéos, juste après avoir rencontré la commune.

Le projet semble avancer : les pompiers viennent de donner leur feu vert pour l’ouverture prochaine de ce lieu. Les quatre jeunes annoncent que le Dust Bar ouvrira le 7 novembre. Il sera accessible jusqu’à la fin du mois, les jeudis, vendredis et samedis.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Charles Carpreau et Pierre Delmée.