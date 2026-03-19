“Un non-sens total de vouloir le démolir” : le profil patrimonial du Palais du Midi relance le débat

Mais pour les défenseurs du site, l’intérêt du Palais du Midi ne se limite pas à sa valeur architecturale.

“Au-delà même de la question patrimoniale, il y a aujourd’hui un non-sens total à vouloir démolir le Palais du Midi”, estime Marion Alecian. Elle rappelle l’ampleur du site : “On parle de 40 000 m² de surface bâtie sur 1 hectare. Ce sont des équipements collectifs, sportifs.”

Autrement dit, le bâtiment est aussi un lieu de vie et d’activités, ancré dans le quotidien des Bruxellois.

Un obstacle supplémentaire à la démolition ?

Cet avis renforce aussi la position des opposants au projet. Même s’il n’est pas contraignant à ce stade, il peut peser juridiquement.

“C’est plus qu’un argument, c’est une source qui a un poids juridique”, souligne Marion Alecian. Selon elle, obtenir un nouveau permis de démolition devient désormais beaucoup plus incertain, avec à la clé de possibles recours.

La décision désormais entre les mains du politique

Reste que la décision finale ne revient pas à la Commission. “Il appartiendra au gouvernement de prendre position”, rappelle Francis Metzger.

Dans un contexte où des travaux restent envisagés sous le bâtiment, l’exécutif bruxellois devra trancher entre poursuite du projet et protection du site. Pour les défenseurs du Palais du Midi, l’enjeu est désormais clair : éviter ce qu’ils considèrent comme un gâchis urbain et patrimonial.