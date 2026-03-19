“Un non-sens total de vouloir le démolir” : le profil patrimonial du Palais du Midi relance le débat

L’avis rendu par la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) en faveur du classement du Palais du Midi relance le débat sur l’avenir du bâtiment bruxellois. Invités dans Bonsoir Bruxelles, Marion Alecian, présidente de l’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) et Francis Metzger, président de l’Ordre des architectes et membre de la CRMS, reviennent sur ce que cet avis révèle du bâtiment et de sa valeur.
Pour la CRMS, la question posée était claire : le Palais du Midi présente-t-il un intérêt patrimonial majeur ? “La seule réponse que la Commission peut donner, c’est oui, absolument”, affirme Francis Metzger. Il insiste sur le rôle strict de l’institution : “C’est simplement une commission qui s’intéresse au patrimoine, qui délivre un avis.”
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Cet avis met en avant plusieurs dimensions : architecturale, urbanistique, paysagère et historique. Le bâtiment est notamment considéré comme une œuvre marquante, liée à l’histoire des boulevards centraux et du quartier.
Un équipement au-delà du patrimoine
Mais pour les défenseurs du site, l’intérêt du Palais du Midi ne se limite pas à sa valeur architecturale.
“Au-delà même de la question patrimoniale, il y a aujourd’hui un non-sens total à vouloir démolir le Palais du Midi”, estime Marion Alecian. Elle rappelle l’ampleur du site : “On parle de 40 000 m² de surface bâtie sur 1 hectare. Ce sont des équipements collectifs, sportifs.”
Autrement dit, le bâtiment est aussi un lieu de vie et d’activités, ancré dans le quotidien des Bruxellois.
Un obstacle supplémentaire à la démolition ?
Cet avis renforce aussi la position des opposants au projet. Même s’il n’est pas contraignant à ce stade, il peut peser juridiquement.
“C’est plus qu’un argument, c’est une source qui a un poids juridique”, souligne Marion Alecian. Selon elle, obtenir un nouveau permis de démolition devient désormais beaucoup plus incertain, avec à la clé de possibles recours.
La décision désormais entre les mains du politique
Reste que la décision finale ne revient pas à la Commission. “Il appartiendra au gouvernement de prendre position”, rappelle Francis Metzger.
Dans un contexte où des travaux restent envisagés sous le bâtiment, l’exécutif bruxellois devra trancher entre poursuite du projet et protection du site. Pour les défenseurs du Palais du Midi, l’enjeu est désormais clair : éviter ce qu’ils considèrent comme un gâchis urbain et patrimonial.
■ Interview de Francis Metzger et Marion Alecian dans Bonsoir Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley et Bryan Mommart