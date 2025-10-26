Un motard de 35 ans perd la vie dans un accident dans le tunnel Belliard à Bruxelles
Dimanche en fin de matinée, un motard de 35 ans est décédé dans un accident survenu dans le tunnel Belliard à Bruxelles, a confirmé la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.
L’accident s’est produit dans le tunnel Belliard, en direction de l’E40. Aucun autre véhicule ni personne n’a été impliqué. Les premiers rapports indiquent que le motard a perdu le contrôle de sa moto dans le tunnel. Les secours sont rapidement arrivés sur place pour prodiguer les premiers soins, mais n’ont pas pu sauver la victime.
Belga – Photo : Google Street View