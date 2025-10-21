Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un millier de chaises vides devant le gouvernement flamand pour dénoncer les coupes dans l’enseignement

La Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), l’association flamande des étudiants, a mené une action mardi après-midi devant le siège du gouvernement flamand, sur la place des Martyrs, dans le centre de Bruxelles. La fédération y a installé un millier de chaises vides, symbolisant les 20.000 étudiants qui risquent d’abandonner leurs études en raison des mesures d’austérité prévues dans l’enseignement supérieur flamand.

Le gouvernement flamand prévoit plus de 83 millions d’euros d’économies dans le secteur. Selon Nele Van Hoyweghen, présidente de la VVS, ces mesures frapperont particulièrement les étudiants issus de milieux modestes, qui pourraient être contraints d’interrompre ou même de renoncer à leurs études.

Le gouvernement flamand met en péril l’accès à l’enseignement supérieur pour des milliers d’étudiants flamands. La façon dont la réforme a été conçue donne l’impression qu’on a d’abord fixé le montant à économiser, avant de se demander quels étudiants seraient les plus durement touchés“, a-t-elle précisé.

La VVS estime que près d’un étudiant boursier sur trois pourrait perdre sa bourse.

Belga – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

21 octobre 2025 - 16h19
Modifié le 21 octobre 2025 - 16h19
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales