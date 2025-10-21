Un millier de chaises vides devant le gouvernement flamand pour dénoncer les coupes dans l’enseignement

La Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), l’association flamande des étudiants, a mené une action mardi après-midi devant le siège du gouvernement flamand, sur la place des Martyrs, dans le centre de Bruxelles. La fédération y a installé un millier de chaises vides, symbolisant les 20.000 étudiants qui risquent d’abandonner leurs études en raison des mesures d’austérité prévues dans l’enseignement supérieur flamand.

Le gouvernement flamand prévoit plus de 83 millions d’euros d’économies dans le secteur. Selon Nele Van Hoyweghen, présidente de la VVS, ces mesures frapperont particulièrement les étudiants issus de milieux modestes, qui pourraient être contraints d’interrompre ou même de renoncer à leurs études.

“Le gouvernement flamand met en péril l’accès à l’enseignement supérieur pour des milliers d’étudiants flamands. La façon dont la réforme a été conçue donne l’impression qu’on a d’abord fixé le montant à économiser, avant de se demander quels étudiants seraient les plus durement touchés“, a-t-elle précisé.

La VVS estime que près d’un étudiant boursier sur trois pourrait perdre sa bourse.

