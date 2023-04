Un médicament aidant au sevrage de l’alcool retiré du marché belge

Antabuse : c’est le nom du médicament que la firme française Sanofi a décidé de suspendre en Belgique. Le produit est généralement utilisé pour aider au sevrage à l’alcool. Les pharmaciens peuvent le commander dans des pays voisins.

Depuis la mi-mars, l’Antabuse n’est plus disponible dans les pharmacies belges et luxembourgeoises. En cause : la présence dans certains lots d’impuretés nitrosamines, classées comme carcinogènes probables pour l’homme. Fin décembre, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) a exigé un rappel de tous les produits.

La firme française Sanofi a décidé de suspendre sa distribution et commercialisation en Belgique. « Sur la base d’évaluations approfondies, à la fois médicales et de pharmacovigilance, de la présence de nitrosamine et de l’indisponibilité de la matière première (disulfirame), Sanofi a définitivement arrêté la commercialisation des comprimés d’Antabuse 400 mg en Belgique et au Luxembourg », explique la firme au journal Le Soir.

« En tant qu’autorité compétente, nous ne pouvons pas obliger une entreprise à maintenir un médicament sur le marché », rappelle l’AFMPS.

D’autres médicaments existent pour aider à réduire la consommation d’alcool et prévenir le risque de rechute. Les pharmaciens peuvent aussi commander le disulfirame (premier et longtemps unique agent pharmacologique pour le traitement de la dépendance à l’alcool découvert dans les années 40) dans des pays voisins où le principe actif est commercialisé par d’autres firmes pharmaceutiques.

En Belgique, on dénombre pas moins de 280.000 personnes alcoolodépendantes (dont seuls 15 % sont diagnostiquées et 8 % prises en charge, selon les chiffres les plus récents du KCE).