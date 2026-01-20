Un masterplan pour le “Petit Chemin Vert”, un des rares espaces non urbanisés de Bruxelles

Ce document stratégique fixe une vision à long terme avec pour but de concilier préservation du paysage, résilience climatique, agriculture, mobilité douce et qualité du cadre de vie, dans une approche construite avec les acteurs locaux, a précisé l’échevine de l’Urbanisme Anaïs Maes (Vooruit).

La zone concernée entoure le Petit Chemin Vert et le Trassersweg, à Neder-Over-Heembeek. Elle se distingue par la richesse et la diversité de ses paysages: terres agricoles fertiles, vallées humides, espaces boisés, terrains et infrastructures sportives, zones d’activités et vues ouvertes sur la vallée de la Senne.

Selon Anaïs Maes, le masterplan entend “préserver et renforcer le paysage bleu-vert, en valorisant les sols, la biodiversité et la gestion durable de l’eau, dans une logique de résilience face aux changements climatiques”, mais aussi “reconnaître et soutenir la fonction productive du territoire (…) à l’échelle de la zone et en symbiose avec l’environnement naturel”.

Il y est également question de développer du logement “en combinant harmonieusement sport, récréation, habitat et espaces paysagers” et de renforcer les liaisons piétonnes et cyclables avec les quartiers voisins et territoires limitrophes.

Afin d’assurer la mise en œuvre de ce masterplan, le collège a décidé de lancer l’élaboration d’un Plan particulier d’affectation du sol (PPAS).

Le masterplan a été élaboré via un processus en plusieurs phases, qui a impliqué acteurs locaux et institutionnels. Des réunions de rencontre avec le quartier ont ainsi été organisées, mais aussi des ateliers thématiques.

Belga

■ Reportage de Simon Breem et Marjorie Fellinger