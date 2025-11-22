Un mariage a été célébré dans la prison de Haren dans des conditions strictes

Deux personnes détenues à la prison de Haren ont pu se marier vendredi, une procédure rare organisée dans le respect strict des formalités d’état civil.

Deux personnes se sont dit oui à la prison de Haren, ce vendredi 21 novembre. C’est la deuxième fois qu’un mariage est célébré dans l’établissement depuis son ouverture, précise la ville de Bruxelles.

L’épouse avait introduit, depuis l’extérieur, les démarches administratives six mois plus tôt. Les documents, une fois vérifiés, ont été transmis à la direction de la prison qui a pu organiser la cérémonie “dans les meilleures conditions“.

L’échevine de l’État civil, Clémentine Buggenhout, a scellé cette union : “Un mariage, quel que soit le lieu où il se déroule, reste un acte profondément humain. (…) Garantir l’accès aux services d’État civil, y compris en détention, contribue à maintenir ce lien et à soutenir le parcours de réinsertion. Chaque union mérite d’être accueillie avec dignité, sérieux et humanité“, explique-t-elle dans le communiqué.

La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de la prison, d’un gardien et d’un témoin. Il s’agit des modalités prévues par l’administration pénitentiaire. Comme pour toute célébration officielle de mariage, une employée de l’administration communale a accompagné l’Échevine. “Toutes les formalités ont été effectuées dans le strict respect du cadre légal“, précise la commune.

Après le mariage, les mariés ont pu passer du temps ensemble, “dans le cadre d’une visite d’une durée équivalente à celle habituellement autorisée, conformément aux règles en vigueur dans l’établissement“.

