Un livre retrace l’histoire du vin belge

Depuis 2010, la viticulture a explosé en Belgique. Mais l’histoire du vignoble belge commence il y a bien plus longtemps. Pour retracer les faits, répertorier les lieux-dits où la vigne fut cultivée et expliquer la réussite des vignobles chez nous, un vigneron vient de sortir un livre. Intitulé « La Belgique, pays de vins, vignes et vignobles, d’hier et d’aujourd’hui », ce livre raconte la longue histoire d’amour entre les vignes et la Belgique depuis 1815 jusqu’à 2024.

■ Marc De Brouwer, historien, au micro de Fabrice Grosfilley