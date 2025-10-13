Un kot prend feu à Auderghem: un étudiant hospitalisé

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un kot à Auderghem. Un étudiant, légèrement brûlé et intoxiqué par la fumée, a été hospitalisé.

Un étudiant a été transporté à l’hôpital après avoir été légèrement brûlé et intoxiqué par la fumée lors d’un incendie survenu dans son kot, rue de la Stratégie à Auderghem, a indiqué lundi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

L’incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi, dans une chambre située au troisième étage d’un immeuble de trois niveaux comptant deux kots par étage. Le matelas de l’étudiant a pris feu, dégageant une épaisse fumée noire due aux matériaux synthétiques.

À l’arrivée des secours, l’évacuation des autres occupants était déjà en cours. L’étudiant de la chambre sinistrée a été hospitalisé pour des brûlures légères et une intoxication par la fumée, tandis que l’autre occupant de l’étage a été soigné sur place. Le troisième étage du bâtiment est désormais inhabitable.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie, procédé à la ventilation des lieux et vérifié l’absence de monoxyde de carbone.

Les moyens déployés comprenaient un véhicule de commandement, deux autopompes, deux échelles, le SMUR Delta, deux ambulances 112, un véhicule de décontamination et la police de la zone Marlow.

Selon Walter Derieuw, “cet incident démontre une fois de plus que les détecteurs de fumée sauvent littéralement des vies. Ils offrent aux occupants les secondes cruciales pour évacuer ou appeler à l’aide“.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est obligatoire d’installer des détecteurs de fumée dans chaque logement, de type optique et munis d’une pile scellée d’une durée de dix ans, à tester régulièrement.

Belga – Photo : Belga Image