Incendie dans une carrosserie à Saint-Josse

Un incendie s’est déclaré dans une entreprise de carrosserie, chaussée de Ninove à Saint-Josse-ten-Noode.

Le feu, localisé dans une cabine de peinture, a été maîtrisé par les pompiers à l’aide de deux lances à haute pression. Deux autopompes, deux échelles et une troisième pompe en renfort ont été mobilisées. Une personne a été évacuée vers l’hôpital. La police a établi un périmètre de sécurité et le trafic des trams a été interrompu durant l’intervention.

Rédaction – Pompiers de Bruxelles

30 septembre 2025 - 18h47
Modifié le 30 septembre 2025 - 18h52
 

