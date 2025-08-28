Un incendie ravage une salle événementielle à Etterbeek

Un incendie s’est déclaré mercredi vers 23h00 à Etterbeek, au croisement de l’avenue des Volontaires et de la chaussée de Wavre, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Les services de secours ont reçu plusieurs appels via le numéro d’urgence 112 signalant des flammes au niveau de la Maison du Bois, salle événementielle appartenant au groupe Choux de Bruxelles, située sur le site de l’Arsenal.

Garder portes et fenêtres fermées

En cas d’odeur,” il est conseillé de garder portes et fenêtres fermées et de couper toute ventilation“, a précisé le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Le feu, qui a pris sous les panneaux solaires installés en toiture, a embrasé l’ensemble du toit du bâtiment. Trois auto-échelles en mode tour d’eau, quatre autopompes et un camion-citerne ont été mobilisés. La société Vivaqua a été sollicitée afin d’augmenter la pression dans les conduites.

Une large zone de sécurité a été délimitée par la police de la zone Montgomery, tandis que le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) s’est rendu sur place. Les pompiers soulignent que la présence des panneaux photovoltaïques a compliqué les opérations, qui se sont limitées à une attaque défensive depuis l’extérieur. Le toit en bois repose sur une structure métallique et présente un risque d’effondrement, raison pour laquelle aucune attaque intérieure n’a été menée.

La Maison du Bois, espace modulable de 1.100 m², est aménagée dans d’anciens ateliers mécaniques datant de 1927. Elle fait partie du groupe Choux de Bruxelles, un traiteur événementiel haut de gamme basé à Etterbeek, qui gère plusieurs lieux prestigieux de la capitale. Les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées. Aucun blessé n’a été rapporté.

avec Belga/Photos : pompiers de Bruxelles