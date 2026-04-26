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Un incendie dans la prison de Saint-Gilles cette nuit: quatre détenus traités pour intoxication à la fumée

Les pompiers de Bruxelles et la police sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche pour un petit incendie extérieur dans l’enceinte de la prison de Saint-Gilles. Quatre détenus ont été traités pour intoxication à la fumée.

Les pompiers ont reçu un appel vers 23h15 pour ce départ de feu, qui a causé des dégagements de fumée dans une aile de la prison, a confirmé le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Le petit incendie a été rapidement maîtrisé, a-t-il confirmé.

Trois détenus ont été pris en charge médicalement pour intoxication à la fumée, a pour sa part confirmé à Belga Valérie Callebaut, porte-parole de la direction générale des Établissements Pénitentiaires du SPF Justice. Ces trois personnes ont finalement pu réintégrer la prison. Un quatrième détenu a entretemps été conduit cette nuit à l’hôpital pour intoxication à la fumée.

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L’ensemble du dispositif a été levé à 03h45, il s’agissait d’un important déploiement étant donné le grand dégagement de fumée sur toute l’aile de la prison de Saint-Gilles.

Elle a précisé qu’il n’a pas été nécessaire de procéder à des évacuations de détenus vers l’extérieur. Chaque cellule a été vérifiée par mesure de sécurité et les lieux ont été ventilés de manière sécurisée, a-t-elle souligné.

Une enquête devra déterminer la cause de l’incendie, a aussi annoncé la porte-parole.

Belga – Photo : BX1

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