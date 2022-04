Un hôtel de Bruxelles compte l’une des plus luxueuses chambres du monde

Située à coté de la Grand-Place, elle coute environ 8.000 livres sterling… la nuit.

L’hôtel Amigo, situé à un jet de pierre de la Grand-Place de Bruxelles compte l’une des suites les plus luxueuses du monde, si l’on en croit le site britannique Sleepseeker, qui recense les chambres d’hôtel de la planète. Une nuit dans cette suite vous coutera environ 7.800 livres sterling, ce qui en fait la 4e suite la plus chère du monde. C’est tout de même deux fois moins que la suite la plus chère située à la Mecque, vue sur la kabbah.

Pour 7.800 livres, vous obtiendrai donc la suite bruxelloise de 180 mètres carrés avec sa terrasse privée vue sur la flêche de l’hôtel de Ville (le contraire eut été déçevant…), minibar (garni évidemment), cuisine privée, service VIP, rangement bagages et repassage, télévision connectée avec programmes “interactifs”, connexion wi-fi “très haut débit” (non, peut-être). “Les parquets, la cheminée et les superbes peintures issues de la collection privée de la famille Blaton”, précise l’hôtel sur son site internet. Rassurez-vous, un lit supplémentaire peut être installé sur demande pour les familles et le petit déjeuner est servi dans la chambre. Il y a même des entrées pour Bozar (on n’en attendait pas moins). On suppose que pour ce prix-là, il n’y aura pas de supplément pour l’électricité en cas de surconsommation, aux temps où de plus en plus de Bruxellois ont des difficultés pour boucler leurs fins de mois.

T.D., image : hôtel Amigo