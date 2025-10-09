Passer la navigation
Un hôtel bruxellois dans la sélection Clefs du Guide Michelin

Il s’agit du Juliana niché en plein coeur de la capitale.

Deux hôtels belges ont été distingués par la Clef Michelin jeudi : le Juliana à Bruxelles et le Botanic Sanctuary à Anvers : deux établissements 5 étoiles.

Tous deux ont été récompensés de deux Clefs, ce qui correspond à un “séjour exceptionnel” qui garantit “une expérience mémorable”, selon le Guide.

Belga

09 octobre 2025 - 15h31
Modifié le 09 octobre 2025 - 15h31
 

