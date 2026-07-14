Un homme saute dans le canal pour se rafraîchir : un passant plonge pour lui porter secours

Les deux personnes ont été évacuées vers l’hôpital.

Vers 17h30 ce lundi, les pompiers ont reçu un appel pour signaler une personne ayant sauté dans le canal. Celle-ci avait juste son caleçon et avait envie de piquer une tête pour se rafraîchir. “Il était confus, sous influence et récalcitrant“, explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

À l’arrivée des pompiers, un passant s’était déjà jeté à l’eau pour ramener la personne en difficulté au bord du quai. “Notre rôle s’est limité à aider les deux personnes à rejoindre le niveau de la rue“, explique Walter Derieuw.

Les deux personnes ont été évacuées vers l’hôpital. “La personne qui s’est jetée dans le canal en deuxième pour venir en aide à la première est en situation irrégulière“, précise Walter Derieuw. “Tout notre respect pour son courage“.

BX1 – Photo : Belga