Un homme lance une bombe incendiaire sur la maison d’un policier bruxellois: il écope de 14 ans de prison ferme

Un homme d’une quarantaine d’années a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 14 ans de réclusion criminelle, après avoir été jugé responsable de deux incendies volontaires. Il a mis le feu à une habitation à Diegem en 2021 et, en 2022, il a lancé une bombe incendiaire sur la maison d’un policier bruxellois à Zaventem. Le tribunal a également ordonné l’arrestation immédiate de l’individu.

Un objet en feu avait été lancé en juillet 2022 sur la façade de la maison d’un policier bruxellois à Zaventem. L’objet avait explosé, endommageant la porte d’entrée et une fenêtre de l’habitation et provoquant un incendie à l’intérieur. Une maison voisine et deux véhicules garés dans la rue avaient également été endommagés. Les voisins avaient néanmoins réussi à éteindre le feu avant l’arrivée des pompiers.

Le parquet de Hal-Vilvorde avait immédiatement ouvert une enquête judiciaire, dans laquelle plusieurs pistes étaient explorées. Le policier bruxellois visé par l’incendie avait admis qu’il avait certes de nombreux ennemis, notamment un collègue d’une autre zone qu’il avait arrêté dans le cadre d’une affaire de drogue. Cette enquête avait finalement conduit vers un autre suspect, employé d’une entreprise de service public. Cet homme, qui affichait déjà un casier judiciaire bien rempli, avait été arrêté pour un vol de voiture quelques jours plus tôt par le policier visé.

Il est à noter, par ailleurs, que l’individu pouvait consulter des adresses sur son lieu de travail; une enquête téléphonique avait ensuite montré qu’il s’était rendu à plusieurs reprises, dans les jours précédant l’incendie criminel, à proximité du domicile du policier, alors qu’il ne s’y était jamais rendu les mois précédents.

Des devoirs complémentaires allaient relier le suspect à un deuxième incendie criminel, qui avait eu lieu un an plus tôt. Un engin incendiaire avait été lancé sur une maison de la Kerktorenstraat à Diegem, où vivait un homme poursuivi pour fraude. Et une des victimes de la fraude était le frère du quadragénaire suspecté.

Le parquet de Hal-Vilvorde a finalement poursuivi le suspect pour les deux faits et a requis une peine de six ans de prison. L’individu a admis, certes à contrecœur, avoir été mandaté par un inconnu pour chercher l’adresse du policier de Zaventem; il a toutefois maintenu qu’il n’était en rien impliqué dans les deux incendies criminels. Son avocat a, de son côté, souligné la “vision très étroite” dont avaient fait preuve les enquêteurs; il a également précisé que son client avait déjà été arrêté et condamné à plusieurs reprises, sans jamais chercher à se venger a postériori. Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu le tribunal.

Le quadragénaire, déjà condamné deux fois pour des faits d’incendie criminel, a été condamné à une peine de prison ferme de quatorze ans. Le tribunal a également ordonné son arrestation immédiate.

