Un homme grièvement blessé retrouvé à Berchem-Sainte-Agathe

Un homme grièvement blessé, vraisemblablement victime de coups violents, a été retrouvé samedi soir à Berchem-Sainte-Agathe, en Région bruxelloise. La police a découvert deux chargeurs d’armes à feu à proximité et, plus tard dans la soirée, un homme en possession d’une arme à feu a également été interpellé. Selon la police, un lien pourrait exister entre ces faits. Les premières constatations indiquent qu’aucun coup de feu n’a été tiré.

“Nos équipes ont été appelées vers 22h40 sur les lieux d’une bagarre chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe“, a déclaré le commissaire Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest. Sur place, un homme a été frappé par une ou plusieurs personnes. La victime a été transportée à l’hôpital, mais son pronostic vital n’est pas engagé.

La police a inspecté le quartier et découvert deux chargeurs d’armes à feu. Une enquête plus approfondie a mené à une maison de l’avenue de Koekelberg, où la brigade anti-banditisme de la zone Ouest de Bruxelles a interpellé un homme armé.

“Cet homme a été conduit au commissariat et sera entendu“, a poursuivi le porte-parole. “Il existe probablement un lien entre la bagarre, la découverte des chargeurs et l’interpellation, mais une enquête plus approfondie devra clarifier ce point.”

Samedi soir, une rumeur circulait selon laquelle des coups de feu avaient également été tirés, mais la police n’a pas pu le confirmer : “Nous n’avons trouvé ni douilles ni impacts de balles dans les environs.”

