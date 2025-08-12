Un homme grièvement blessé au couteau place de la Bourse

Un homme a été grièvement blessé lors d’une agression au couteau à la Bourse, dans le centre de Bruxelles, lundi soir. L’homme est désormais hors de danger et l’auteur présumé a réussi à prendre la fuite.

“Nos services de police ont été appelés sur les lieux pour une personne blessée par arme blanche“, a expliqué la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles au média Bruzz. “Les agents étaient présents dans le cadre d’une mission de sécurisation de la Bourse. Ils ont immédiatement prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des secours. Les jours de la victime ne sont plus en danger. Selon les premières informations recueillies, il semblerait que l’incident soit dû à une altercation sur les lieux.”

Les services de secours ont été alertés à 20h06. “Un Smur et une ambulance ont effectivement été envoyés sur place. Le blessé a été évacué vers l’hôpital“, a indiqué de son côté le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Selon les informations communiquées au numéro d’urgence 112, la victime aurait été atteinte par un coup de couteau.

Les circonstances précises des faits ne sont pas encore connues à ce stade.

Avec Belga – Photo Caravaggio