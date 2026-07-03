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Un homme grièvement blessé après avoir chuté d’un balcon à Bruxelles

Voiture de police Zone Bruxelles Capitale Ixelles - Belga Laurie Dieffembacq

Un homme a été grièvement blessé vendredi matin après avoir chuté d’un balcon à Bruxelles, a confirmé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les circonstances exactes de l’incident restent à déterminer.

Les services de police sont intervenus vers 06h30 après le signalement d’un homme tombé d’un balcon situé au premier étage d’un immeuble du boulevard Maurice Lemonnier, dans le centre-ville.

La victime a été transportée à l’hôpital. Selon la police, son pronostic vital n’est plus engagé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits, a indiqué la police.

Belga

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