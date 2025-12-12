Un homme en train de se noyer dans le canal secouru par un agent de Bruxelles-Propreté

Un homme en train de se noyer a été secouru par un agent de Bruxelles-Propreté vendredi matin dans le canal de Bruxelles, à proximité du pont Van Praet, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. L’individu, dont le pronostic vital était engagé, a été emmené à l’hôpital.

Des témoins ont remarqué la victime vers 11h30 près du pont Van Praet et du centre commercial Docks. Selon les informations des pompiers de Bruxelles, l’homme a été secouru dans le canal par “un employé de Bruxelles-Propreté”, qui “a sauté dans le canal pour porter secours”. “La personne a été maintenue hors de l’eau par un collaborateur de Bruxelles-Propreté jusqu’à l’arrivée du bateau de la Capitainerie (du port de Bruxelles, NDLR)”, a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

On ignore encore dans quelles circonstances exactes la victime s’est retrouvée dans l’eau.

Walter Derieuw a loué le geste de l’agent qui a secouru la victime, mais a tenu à rappeler les dangers d’un tel geste. “C’est un acte héroïque à saluer, mais il vaut mieux se rendre dans l’eau via une échelle le long des quais afin de limiter le risque d’un choc thermique. On ne sait jamais ce qui se cache sous l’eau“, a indiqué le porte-parole.

Avec Belga – Images Caravaggio