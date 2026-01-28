Un homme condamné à 36 mois de prison pour trafic de drogue via Brussels Airport

Un homme a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de prison de 36 mois pour avoir transporté de la drogue. Les douaniers de Brussels Airport avaient découvert 15 kg de cannabis dans sa valise. Selon le prévenu, de nationalité britannique, un créancier l’avait contraint à effectuer ce transport.

L’homme avait atterri le 25 septembre à l’aéroport de Bruxelles à bord d’un vol en provenance de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Lorsque les douanes ont contrôlé ses bagages à son arrivée, elles ont trouvé 15 kg de cannabis dans sa valise.

Le suspect n’a pas fait de déclaration lors de son premier interrogatoire par les douanes mais a avoué les faits devant le juge d’instruction.

Selon ses explications, il avait des dettes et avait été mis sous pression pour transporter la drogue. La police a également trouvé dans son téléphone portable des conversations avec les deux commanditaires, qui lui avaient fourni les billets d’avion et suivaient son voyage.

Le ministère public a requis quarante mois d’emprisonnement, tandis que l’avocat du prévenu a réclamé une peine avec sursis.

“Il avait perdu son emploi au Royaume-Uni et souffrait à la fois d’un problème de drogue et de troubles mentaux”, a expliqué l’avocat. “Il avait emprunté de l’argent à des personnes mal intentionnées et, lorsqu’il n’a pas pu les rembourser, elles l’ont menacé de s’en prendre à sa fille s’il ne transportait pas cette drogue. Il souhaite retourner au Royaume-Uni afin de se faire soigner pour ses problèmes de drogue et ses troubles mentaux.”

Le tribunal a finalement prononcé une peine effective de 36 mois de prison.

Belga