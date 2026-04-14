Un homme blessé après un carjacking sur la petite ceinture de Bruxelles

Un homme a été victime d’un carjacking dans la nuit de lundi à mardi à Bruxelles, boulevard de l’Abattoir, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Capitale/Ixelles. L’homme, blessé, n’est pas en danger de mort.

Lundi vers 23h50, “nos services ont été requis pour un vol avec violence survenu boulevard de l’Abattoir“, a déclaré Christopher de Mesmaeker, inspecteur principal de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. “À son arrivée sur place, la patrouille a pris contact avec une personne blessée par un objet contondant. Les secours ont été immédiatement sollicités via le service 100. La victime a été transportée à l’hôpital”, a-t-il ajouté, précisant que les jours de la victime ne sont pas en danger.

Selon les premiers éléments communiqués par la police, la victime aurait été agressée alors qu’elle rejoignait son véhicule. Cette dernière aurait été dépouillée et son véhicule aurait été volé.

Différents devoirs ont été réalisés sur place et une enquête est actuellement en cours. Le parquet a été avisé des faits et des devoirs complémentaires ont été demandés. Pour les besoins de l’enquête, aucune information supplémentaire ne sera communiquée à ce stade, a ajouté la police.

Belga