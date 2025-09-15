Passer la navigation
Un fugitif allemand interpellé à Bruxelles

Un homme de 26 ans qui avait réussi à échapper à la police le 21 juillet à Düsseldorf, en Allemagne, a été interpellé jeudi dernier à Bruxelles. Le parquet a confirmé l’information de l’agence de presse allemande dpa lundi. “Il s’oppose à sa remise“, a précisé le parquet.

Le vingtenaire est de nationalité roumaine et avait été arrêté en Allemagne sur demande de la justice autrichienne. Il avait été condamné dans ce pays en tant que membre d’une organisation responsable de plusieurs vols aggravés. Le 21 juillet, à l’issue d’un entretien confidentiel avec son avocat, l’homme avait réussi à s’enfuir du palais de justice de Düsseldorf.

Il a été retrouvé grâce à l’aide de la FAST Team de la police fédérale, à la demande des autorités allemandes et autrichiennes“, indique le parquet de Bruxelles. “Il s’oppose à sa remise. La chambre du conseil doit se prononcer sur la question.

Belga

15 septembre 2025 - 13h17
Modifié le 15 septembre 2025 - 13h17
 

