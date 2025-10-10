Un exercice de crise dans le tunnel Belliard dans la nuit de vendredi à samedi

Un exercice de gestion de crise aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans le tunnel Belliard à Bruxelles.

Ce type d’exercice périodique permet aux services de secours et autorités de tester leurs procédures en situation réelle, indique vendredi après-midi safe.brussels, l’organisme en charge de la gestion de crise en région bruxelloise.

Des équipes de Bruxelles Mobilité, du Siamu, de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, du SPF Santé publique, de la Croix-rouge de Belgique et de safe.brussels participeront notamment à l’exercice.

Pour garantir la sécurité des participants et de la population, les tunnels Belliard et Cinquantenaire (direction Tervuren) seront fermés à partir de 22h00 vendredi jusqu’à 08h00 samedi. Les tunnels Cinquantenaire (direction centre) et Reyers seront quant à eux fermés samedi entre 01h00 et 6h00. Les déviations habituelles seront prévues.

Un périmètre sera également établi en surface entre la place Jean Rey et le rond-point Schuman. Les déplacements à l’intérieur de ce périmètre seront limités. Un courrier a été distribué aux habitants concernés.

Belga