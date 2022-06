Un étudiant de la VUB suspendu après 15 plaintes pour agression sexuelle

Le jeune homme de 21 ans, fils de diplomate, aurait enfermé et agressé plusieurs étudiantes et étudiants, rapporte Het Laatste Nieuws ce lundi.

Les faits remontent à 2020 et 2021. La VUB a reçu quinze plaintes dont sept pour propos humiliants et racistes, et violences (il a mis un couteau sous la gorge d’un étudiant), et huit signalements pour agressions sexuelles.

L’étudiant a été condamné le 20 mai dernier par la commission disciplinaire de l’Université. Il n’est plus autorisé à se rendre sur le campus et dans les résidences étudiantes pendant un an, sauf pour ses examens.

