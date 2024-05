“Learning and Innovation Center” : le centre d’apprentissage de l’ULB et de la VUB ouvrira ses portes début 2025

L’ouverture du nouveau bâtiment d’apprentissage de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) est prévue pour le début de l’année 2025. La ministre de Beliris, Karine Lalieux, a visité lundi matin le chantier – qui touche à sa fin – en présence de la rectrice de l’ULB Annemie Schaus, ainsi que du recteur de la VUB Jan Danckaert.

Situé sur le boulevard de la Plaine, le Learning and Innovation Center (LIC) s’érigera en véritable “pont” entre les campus des deux universités sœurs. D’une capacité d’un millier de personnes et étendu sur 9.000 mètres carrés, le centre regroupera les bibliothèques “Sciences et Techniques” de l’ULB et “Sciences exactes et appliquées” de la VUB. Les étudiants pourront profiter d’une variété d’environnements d’apprentissage, dont des espaces d’étude individuels, des centres d’expérimentation ou encore un équipement de haute technologie destiné à “favoriser l’échange des connaissances“.

Les huit étages se dressent derrière une façade en verre moderne, alternant grandes baies vitrées et panneaux couleur champagne. Au premier étage, une rotonde mène à un pont qui relie le bâtiment au campus de la VUB. Un trou a déjà été percé dans le bâtiment F et les travaux de jonction se poursuivent pour marquer le passage entre les deux universités.

Il s’agit du premier bâtiment auquel l’ULB et la VUB donnent forme en commun. Ce sera une construction durable zéro énergie s’intégrant dans un environnement vert.

Le budget total du projet s’élève à 24.200.000 euros, dont 87% financés par l’expert fédéral en construction publique pour la Région de Bruxelles-Capitale, Beliris, et 13% par les universités.

Commencés en 2021, les travaux prendront fin cet été. Dès juillet, l’ensemble du bâtiment sera prêt et la VUB pourra commencer à meubler, installer les ordinateurs et déménager la bibliothèque. L’ouverture du bâtiment est prévue pour janvier 2025.

■ Reportage de Gilles Joinau, Charles Carpreau et Manu Carpiaux

Belga – Photo : Beliris