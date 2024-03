Des punaises de lit découvertes dans plusieurs chambres du campus de la VUB à Etterbeek

Le responsable souligne toutefois que seules sept chambres sur les 1.500 gérées par la VUB sont concernées mais que “les punaises de lit sont une réalité dans les villes européennes”. D’aucuns suspectaient la présence des punaises, ce qui a incité l’université à étudier le problème.

Des punaises de lit ont été découvertes la semaine dernière dans sept chambres mises à la disposition des étudiants sur le campus de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) à Etterbeek. Les chambres se trouvent dans trois des quatre bâtiments gérés par la VUB, a indiqué mardi Bart Geelen, responsable logement de l’université.

Des chiens bergers malinois, spécialement entraîner pour détecter les insectes, ont été employés à cette fin. En effet, “les punaises de lit sentent l’amande et la coriandre, ce qui permet aux chiens de les détecter plus facilement”, explique-t-on. Après la découverte des punaises de lit la semaine dernière, la VUB a décidé d’intervenir et de traiter les chambres immédiatement. Cela passe par le lavage du linge de lit à des températures supérieures à 60 degrés et le traitement des chambres à l’aide de procédés chimique et thermique.

Les étudiants ont également dû laver tous leurs vêtements à haute température. Si cela ne s’avérait pas possible, les vêtements devaient être soumis à des températures inférieures à -20 degrés Celsius. Pour éviter le retour des indésirables, la VUB a également pris des mesures préventives en traitant de la même manière les chambres adjacentes. Les kots qui seront inoccupés cet été feront également l’objet d’une inspection approfondie.

Belga