Un espace de test entrepreneurial ouvre dans un kiosque au cœur du piétonnier

L’inauguration a eu lieu ce mercredi.

“L’une des plus petites surfaces commerciales au cœur de Bruxelles”, c’est avec ces mots que la Ville de Bruxelles décrit le “Kiosk”. Cet espace de 5,7 mètres carrés, situé au croisement entre le boulevard Anspach et la rue Grétry, vise à accueillir les entrepreneurs de l’asbl “Job Yourself” et leur permettre de tester leurs projets commerciaux.

Dans le contexte sanitaire actuel, il n’est en effet pas toujours évident pour les entrepreneurs qui se lancent d’aller à la rencontre de leurs futurs clients et de tester la viabilité de leur projet. Avec cet espace, la Ville souhaite leur offrir davantage de visibilité. Concrètement, les entrepreneurs des coopératives de JobYourself testent leurs projets pendant 3 mois, seul ou à plusieurs. À terme, si l’expérience est concluante, ils peuvent ainsi plus sereinement rechercher un espace commercial permanent.

“À travers l’accompagnement et la possibilité de tester son projet, la Ville offre un soutien direct à la création entrepreneuriale et renforce son projet commercial sur la zone piétonne“, se réjouit Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques et de l’Emploi à la Ville de Bruxelles.

Deux candidats ont déjà sélectionnés pour la première occupation du “KiosK”. Il est ouvert cinq jours sur sept.

V.d.T. – Photo : Cabinet de Fabian Maingain