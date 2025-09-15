Un engin explosif de petite taille à l’origine de l’explosion à Etterbeek

L’engin a détoné peu après minuit le 14 septembre. Le laboratoire de la police fédérale et le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (Sedee) sont intervenus. L’enquête se poursuit pour identifier le ou les auteurs. Aucun autre commentaire n’a été communiqué à ce stade.

C’est un engin explosif improvisé de petite taille qui aurait explosé dans la nuit de samedi à dimanche devant un commerce de la rue Général Fivé, à Etterbeek, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), présent sur les lieux dimanche matin, a indiqué que “la déflagration a été entendue au-delà d’Etterbeek”. Il s’est dit préoccupé par la répétition de tels faits. “C’est la quatrième fois en quelques mois qu’on a ça dans différents coins de la commune, avec presque le même modus operandi. Pour le même prix, une ou deux personnes qui passent sur le trottoir quand ça arrive peuvent être tuées ou fortement blessées”, a-t-il déclaré au quotidien La Capitale.

► Revoir | Une explosion à Etterbeek endommage la façade d’un commerce: la piste criminelle est privilégiée

Les pompiers de Bruxelles, appelés sur place, n’ont constaté aucun incendie. L’explosion a endommagé la vitrine et la façade d’un commerce d’alimentation. Plusieurs véhicules stationnés à proximité ont été touchés. Des vitres voisines ont également été brisées. Aucun blessé n’a été signalé. Selon la zone de police Montgomery, un important dispositif d’intervention a été déployé, comprenant plusieurs voitures de police, une ambulance et trois camions de pompiers. Les services de secours sont restés sur place plusieurs heures dans la nuit de samedi à dimanche.

Belga