Une explosion à Etterbeek endommage la façade d’un commerce: la piste criminelle est privilégiée

Une explosion cette nuit a endommagé une épicerie et des véhicules à Etterbeek sans faire de blessés, une enquête est en cours.

Une explosion s’est produite dans la nuit de samedi à dimanche devant une épicerie située rue Général Fivé à Etterbeek, confirment les pompiers de Bruxelles.

Appelés vers minuit, les pompiers n’ont constaté aucun incendie. L’explosion a endommagé le volet et la façade du commerce “Alsa Concept” ainsi qu’une voiture stationnée à proximité.

Des vitres voisines auraient également été brisées.

Aucun blessé n’a été signalé. L’origine de l’explosion fait l’objet d’une enquête judiciaire.

Le parquet révèle ce matin que la piste criminelle est privilégiée : “Un engin explosif de petite taille aurait été utilisé. Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) est venu sur place“. Le parquet ne communique pas à ce stade sur les circonstances de l’incident.

