Un enfant grièvement blessé par un feu d’artifice à Anderlecht

Un enfant a été grièvement blessé, dimanche soir, à la suite de l’explosion d’un feu d’artifice sur la place du Conseil à Anderlecht, ont indiqué les pompiers de Bruxelles, confirmant une information de La Capitale.

Selon ce média, l’accident s’est produit vers 19h15 alors que l’enfant manipulait un engin pyrotechnique qui a explosé dans ses mains. La déflagration lui a provoqué de graves blessures, entraînant la perte de plusieurs doigts.

Je peux confirmer qu’une équipe du SMUR et une ambulance ont été envoyées sur place“, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “D’après l’appel reçu par la centrale d’urgence, il s’agissait d’un feu d’artifice ou d’un pétard qui a éclaté dans la main. Toujours selon cet appel, la victime aurait perdu plusieurs doigts lors de l’explosion. Les circonstances précises restent inconnues.”

Le jeune blessé a été pris en charge sur les lieux par le personnel médical avant d’être transporté d’urgence vers un hôpital bruxellois. Aucun autre blessé n’a été signalé.

29 septembre 2025 - 08h40
Modifié le 29 septembre 2025 - 08h40
 

