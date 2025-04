Un emploi sur dix est lié aux industries culturelles et créatives à Bruxelles

Un emploi sur dix dans la Région de Bruxelles-Capitale est lié aux industries culturelles et créatives (ICC), selon une analyse publiée jeudi par hub.brussels, l’agence bruxelloise pour l’Entrepreneuriat. Le secteur représente également 13 % des entreprises et 10 % des travailleurs indépendants de la région.

Avec plus de 30.500 entreprises, les ICC ont connu une croissance de 5,6% entre 2020 et 2023. Le secteur fournit près de 70.000 emplois, un chiffre en hausse de 21% depuis 2013. Si cette tendance se maintient, une augmentation annuelle de 5 à 8% d’emplois pourrait être observée dans les années à venir, prévoit hub.brussels. Le chiffre d’affaires du secteur dépasse 13 milliards d’euros, en progression depuis 2019, et contribue à hauteur de 3,6% au PIB régional.

Les domaines les plus importants en termes de revenus sont la publicité et le marketing (3,7 milliards d’euros), suivis de l’audiovisuel (2,6 milliards) et des livres et presse (1,7 milliard). Sur les dix dernières années, presque tous les sous-secteurs ont vu leur nombre d’entreprises augmenter, notamment la culture et les arts (+77%), les logiciels et jeux vidéo (+65%) et la photographie (+57%). Seul le segment des livres et de la presse affiche un recul de 3%. En nombre total d’entreprises, la publicité et le marketing (5.500), l’architecture (4.900) et les livres et la presse (4.200) occupent les trois premières places du classement des sous-secteurs.

Les médias (RTBF, VRT, suivis de près par RTL) figurent quant à eux parmi les plus gros employeurs. Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels, souligne que les ICC “contribuent énormément à l’économie et à l’image de Bruxelles”, malgré la petite taille de la majorité des entreprises du secteur. En 2023, la valeur ajoutée nette du secteur des ICC en Région de Bruxelles-Capitale était de 3,7 milliards d’euros, avec une augmentation de 12% entre 2019 et 2023.

Belga