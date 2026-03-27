Un drapeau de Neil Armstrong et le “livre de coloriage” de Keith Haring mis aux enchères à Bruxelles

Un drapeau de guerre américain ayant appartenu à l’astronaute Neil Armstrong et un “livre de coloriage” de l’artiste Keith Haring font partie des objets mis aux enchères chez Arenberg Auctions Bruxelles ces 26 et 27 mars dans la salle des ventes située près de la place Poelaert.

Selon l’expert Henri Godts, le nombre de ces objets insolites américains est en hausse ces derniers mois dans les ventes aux enchères. L’une des pièces les plus remarquables est un drapeau américain datant de la Seconde Guerre mondiale, signé par Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. L’astronaute s’est rendu en Belgique dans les années 1980 et a signé le drapeau lors d’une commémoration à Bastogne, en l’honneur des victimes de la bataille des Ardennes. “Le drapeau, qui comporte 48 étoiles, est estimé à 1.000 euros, mais ce montant pourrait encore augmenter“, explique M. Godts.

La maison de ventes aux enchères propose également un catalogue rare de Keith Haring. “Cet ouvrage de 1982 est particulier, car il était également destiné à servir de ‘livre de coloriage’ pour les enfants. Cet exemplaire est resté vierge, ce qui le rend d’autant plus précieux pour les collectionneurs. Son estimation se situe autour de 1.500 euros“.

Enfin, un ouvrage historique français datant de 1784 sera proposé. Ce livre, qui traite de la Révolution américaine et de l’indépendance vis-à-vis de l’Empire britannique, est remarquable, car il s’agit de l’une des premières publications à utiliser le terme “États-Unis” et il offre un aperçu de la façon dont l’Europe, et notamment la France, percevait cette jeune nation à l’époque.

Belga