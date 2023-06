Football : un derby bruxellois Union-Anderlecht pour lancer la nouvelle saison de Pro League

Le derby bruxellois Union-Anderlecht donnera le coup d’envoi de la saison 2023-2024.

Un sacré choc d’entrée ! Le RSCA et l’USG devront battre le fer dés la première journée le vendredi 28 juillet à 20h45. Le lendemain, le RWDM fêtera son retour au sein de l’élite après 22 ans d’absence avec la réception de Genk, vice-champion de Belgique (20h45). Le duel tant attendu entre les Mauves et les Molenbeekois aura lieu lors de la 15e journée.

Challenger Pro League : le RSCA Futures commencera la saison contre le Beerschot

Anderlecht aura également l’honneur de commencer la saison de la deuxième division belge. Le RSCA Futures affrontera le Beerschot le 11 août. Pour rappel, la Challenger Pro League passera de 12 à 16 équipes cette année. À la fin de la saison régulière de 30 matches, les deux premiers seront promus en Jupiler Pro League et les deux derniers seront relégués en Nationale 1. Comme la saison dernière, le RSCA Futures ne peut pas monter, ni participer aux Promotion Playoffs.

Lotto Super League : Anderlecht ouvre le bal contre la Gantoise

La Pro League a annoncé que la D1 féminine de football débutera par deux rencontres entre Charleroi et Genk (20h00) et La Gantoise et Anderlecht, champion en titre, (20h30) le vendredi 25 août. Cette première journée se poursuivra le samedi 26 août avec le White Star Woluwe qui se déplacera à Oud-Heverlee Louvain. Lors de cette présentation, la Pro League a affiché de grandes ambitions pour la Lotto Super League. “Nous voulons donner le signal que la première division féminine fait partie du football professionnel. Nous avons l’ambition d’amener 80.000 filles vers le football en collaboration avec l’Union belge et les ailes francophone et néerlandophone. Nous voulons aussi faire partie du top 12 des championnats européens d’ici 2030”, a expliqué Lorin Parys, CEO de la Pro League.

Belga

■ Reportage de Jim Moskovics, Béatrice Broutout et Stéphanie Mira