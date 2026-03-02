Boris Dilliès convoque un Conseil Régional de Sécurité : “Il peut y avoir un risque de menace terroriste”

Après l’intervention israélo-américaine contre l’Iran et l’embrasement au Moyen-Orient, le ministre-président Boris Dilliès réagit en convoquant un Conseil Régional de Sécurité (CORES). Y a-t-il de l’inquiétude à avoir en Région bruxelloise ? Invité dans Bonsoir Bruxelles, Boris Dilliès se justifie.

Le premier grand rendez-vous du ministre Boris Dilliès après son vote de confiance sera un Conseil Régional de Sécurité. Ce CORES est convoqué suite aux événements au Moyen-Orient. “Il faut essayer d’anticiper toutes les conséquences possibles“, s’explique-t-il dans Bonsoir Bruxelles.

Ce conseil réunit le ministre-président, les bourgmestres des 19 communes bruxelloises, les chefs de police des six zones de police, le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, ainsi que le directeur-coordinateur et le directeur judiciaire de la police fédérale. “L’objectif, c’est d’échanger des informations et de se coordonner. C’est un rendez-vous qui me semble assez essentiel. Par rapport aux derniers événements, il était nécessaire de le précipiter. On doit pouvoir évaluer la menace“, précise le ministre-président face à Fabrice Grosfilley.

► Lire aussi | Frappes en Iran : Boris Dilliès convoque un Conseil Régional de Sécurité “afin d’évaluer les impacts potentiels pour Bruxelles”

Boris Dilliès ne le cache pas : c’est la menace terroriste qu’il faut évaluer. “Ce n’est pas un scoop. On sait qu’il peut y avoir un risque de menace terroriste. La sécurité à 100% n’existe pas. La moindre des choses, c’est de se mettre en ordre de marche et qu’on puisse évaluer tout ce qui peut l’être en la matière. On s’appuie sur des données, des experts et sur les retours des différentes zones de police“.

Le ministre-président précise également être en contact avec le ministre de l’Intérieur.

Actuellement, le niveau général de la menace en Belgique reste inchangé depuis le 16 octobre 2023. Il est au niveau trois sur quatre, soit “grave”. Une attention particulière est toutefois de mise pour les intérêts israéliens, américains et iraniens dans le pays.

► Voir notre reportage | Plus d’un millier de manifestants dans le centre de Bruxelles en soutien au peuple iranien : “Nous allons continuer le combat”

■ Interview de Boris Dilliès dans Bonsoir Bruxelles