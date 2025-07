Un conducteur testé positif à l’alcool se verra interdire de rouler pendant 12h

L’interdiction temporaire de conduire de deux, trois ou six heures après un contrôle d’alcoolémie positif disparaîtra et passera immédiatement à 12 heures, rapportent samedi Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

En concertation avec la police et la justice, le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke propose une première série de mesures visant à lutter contre l’alcool au volant “de manière plus stricte et plus cohérente“. Les interdictions temporaires de conduire de deux, trois et six heures seront supprimées. Bientôt, toute personne dont le test est positif devra être immédiatement arrêtée sur place pour une durée de 12 heures. Au bout de ce délai, vous ne récupérerez votre permis de conduire qu'”après un alcootest négatif“, précise le ministre.

Belga – Photo : Belga